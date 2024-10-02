ВСУ убили одного человека и ранили 13 ударом по предприятию в селе Ясные Зори

Украинские боевики в третий раз за день обстреляли Белгородскую область, в этот раз под удар попало сельхозпредприятие в селе Ясные Зори. Один человек погиб на месте, ещё 13 ранены, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек», — написал глава региона.

11 пострадавших везут в больницы Белгорода. Двое в тяжёлом состоянии – у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья.