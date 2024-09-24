Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный

Военные следователи осмотрели последствия атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Никитовскому району Горловки Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

Последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. Видео © Telegram / ВОЕНСЛЕД

«Военные следователи Следственного комитета России произвели осмотр последствий атаки с позиций ВФУ. Один сотрудник МЧС России погиб, трое получили ранения. Также пострадали три местных жителя», — говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ при атаке по Горловке ранили пятерых местных жителей, в том числе девочку, а также пожарных. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По словам Пушилина, ВСУ совершили 16 атак, выпустив более 40 боеприпасов.