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24 сентября, 14:25

Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный

СК РФ зафиксировали последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР, где погиб спасатель

Последствия обстрела ВСУ Горловки. Обложка © Telegram / ВОЕНСЛЕД

Последствия обстрела ВСУ Горловки. Обложка © Telegram / ВОЕНСЛЕД

Военные следователи осмотрели последствия атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Никитовскому району Горловки Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

Последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. Видео © Telegram / ВОЕНСЛЕД

«Военные следователи Следственного комитета России произвели осмотр последствий атаки с позиций ВФУ. Один сотрудник МЧС России погиб, трое получили ранения. Также пострадали три местных жителя», — говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ при атаке по Горловке ранили пятерых местных жителей, в том числе девочку, а также пожарных. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По словам Пушилина, ВСУ совершили 16 атак, выпустив более 40 боеприпасов.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДНР в результате ударов ВСУ
Один человек погиб и восемь пострадали в ДНР в результате ударов ВСУ

22 сентября Life.ru писал, что при обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Никитовском районе Горловки пострадали три человека. По информации местных властей, украинские силы осуществили 40 атак, выпустив более 110 боеприпасов.

Дарья Нарыкова
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