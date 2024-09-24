Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный
СК РФ зафиксировали последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР, где погиб спасатель
Последствия обстрела ВСУ Горловки. Обложка © Telegram / ВОЕНСЛЕД
Военные следователи осмотрели последствия атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Никитовскому району Горловки Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.
Последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. Видео © Telegram / ВОЕНСЛЕД
«Военные следователи Следственного комитета России произвели осмотр последствий атаки с позиций ВФУ. Один сотрудник МЧС России погиб, трое получили ранения. Также пострадали три местных жителя», — говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ при атаке по Горловке ранили пятерых местных жителей, в том числе девочку, а также пожарных. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По словам Пушилина, ВСУ совершили 16 атак, выпустив более 40 боеприпасов.
22 сентября Life.ru писал, что при обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Никитовском районе Горловки пострадали три человека. По информации местных властей, украинские силы осуществили 40 атак, выпустив более 110 боеприпасов.