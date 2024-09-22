При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель

В ДНР в результате атак со стороны ВСУ один человек погиб, девять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

В Петровском районе Донецка под огнём кассетных боеприпасов погиб мужчина 1955 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили мужчина 1974 года и женщина 1975 года, а также мужчина 1978 года.

В Киевском районе Донецка мужчина 1989 года рождения пострадал в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток». В Центрально-Городском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжёлые ранения получил мужчина 1966 года рождения.

Также в Никитовском районе Горловки в результате обстрела пострадали женщина 1985 года и мужчины 1961 и 1979 годов рождения. В Дзержинске под огнём оказалась женщина 1950 года рождения с ранениями средней степени тяжести. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации местных властей, украинские силы осуществили 40 атак, выпустив более 110 боеприпасов, включая ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударные беспилотники.