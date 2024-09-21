Один человек погиб и восемь пострадали в ДНР в результате ударов ВСУ

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили более 40 атак на Донецкую Народную Республики, выпустив по региону свыше 100 боеприпасов. Противник задействовал ствольную артиллерию образца НАТО и ударные БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Самые сильные удары пришлись по Горловке, где погиб один мужчина и получили ранения семь человек, среди них одна женщина. Ещё один мирный житель пострадал в населённом пункте Набережное. Повреждениями отделались четыре жилые домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, два автобуса и электровоз.

«Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое в состоянии средней степени тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил Пушилин.