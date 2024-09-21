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21 сентября, 10:51

Гладков: ВСУ атаковали два села в Белгородской области, ранен мирный житель

Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Кроме того, по словам губернатора, атаке также подверглось село Байцуры Борисовского района. В результате обстрела в двух частных домах выбило окна, посекло заборы, перебило газовую трубу. Повредилась и линия электропередачи, сейчас на месте работают оперативные службы. Также на территории одного из домовладений разрушены две надворные постройки. Информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.

Гладков сообщил об атаках ВСУ на три села в Белгородской области
Гладков сообщил об атаках ВСУ на три села в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные за ночь сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Азовским морем. Самая массовая атака пришлась на Брянскую область, где перехватили и уничтожили 53 БПЛА. Кроме того, 18 дронов сбили над Краснодарским краем. Пять беспилотников атаковали Калужскую область, по три дрона уничтожили над Тверской и Белгородской областями.

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Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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