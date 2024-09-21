Гладков: ВСУ атаковали два села в Белгородской области, ранен мирный житель

Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Кроме того, по словам губернатора, атаке также подверглось село Байцуры Борисовского района. В результате обстрела в двух частных домах выбило окна, посекло заборы, перебило газовую трубу. Повредилась и линия электропередачи, сейчас на месте работают оперативные службы. Также на территории одного из домовладений разрушены две надворные постройки. Информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.