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19 сентября, 19:45

Гладков сообщил об атаках ВСУ на три села в Белгородской области

Три села подверглись атакам ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В селе Петровка произошёл артиллерийский обстрел: выбиты окна в двух домах, повреждены кровли и заборы, сгорела хозяйственная постройка. В селе Терезовка огнём после прилёта снаряда уничтожены два частных дома. В Муроме зафиксирована атака беспилотника, в результате которой повреждён легковой автомобиль.

Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских беспилотника

Ранее губернатор сообщал, что жительница села Безлюдовка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Также стало известно, что в Шебекине украинский дрон атаковал служебный автобус.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Артём Гапоненко
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