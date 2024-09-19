Гладков сообщил об атаках ВСУ на три села в Белгородской области
Три села подверглись атакам ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В селе Петровка произошёл артиллерийский обстрел: выбиты окна в двух домах, повреждены кровли и заборы, сгорела хозяйственная постройка. В селе Терезовка огнём после прилёта снаряда уничтожены два частных дома. В Муроме зафиксирована атака беспилотника, в результате которой повреждён легковой автомобиль.
Ранее губернатор сообщал, что жительница села Безлюдовка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Также стало известно, что в Шебекине украинский дрон атаковал служебный автобус.
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