Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских беспилотника
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя. Life.ru публиковал тревожное видео с обстановкой в городе.
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