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18 сентября, 22:39

Угроза авиационной опасности объявлена в Воронежской области

Угроза авиационной опасности объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупредил Гусев в телеграм-канале.

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Ранее в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя. Life.ru публиковал тревожное видео с обстановкой в городе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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