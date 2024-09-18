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18 сентября, 07:40

Девять дронов ВСУ сбиты и подавлены в Смоленской области за ночь

Девять украинских беспилотников сбили за ночь 18 сентября в четырёх районах Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

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В ночь с 17 на 18 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских дронов на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось. По данным Минобороны, всего было сбито 54 украинских беспилотника. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Александра Вишнякова
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