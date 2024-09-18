Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы 18 сентября: главное

В ночь с 17 на 18 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

Ещё один беспилотник был сбит над Орловской областью после полуночи. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, объект был сбит силами ПВО.

Под обстрел ВСУ попала и Курская область. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, силы ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников.

По информации оборонного ведомства, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Речь идёт о Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областях. Тверская и Тульская области в сводке Минобороны не упоминались.