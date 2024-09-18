Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы 18 сентября: главное
В ночь на 18 сентября украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli
В ночь с 17 на 18 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.
Первым об атаке ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В общей сложности в течение нескольких часов в регионе сбили 14 вражеских объектов. По информации чиновника, обошлось без разрушений и раненых.
После полуночи поступили сведения об уничтожении украинского беспилотника в Тульской области, где также никто не пострадал. Тогда же первые взрывы раздались в Смоленской области, после чего власти отчитались о ликвидации семи БПЛА. Ближе к утру стало известно об устранении ещё двух объектов. Все они были подавлены средствами РЭБ и силами ПВО.
Ещё один беспилотник был сбит над Орловской областью после полуночи. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, объект был сбит силами ПВО.
Наиболее серьёзные последствия атаки БПЛА зафиксированы в Тверской области. Там в городе Торопце в результате падение обломков дрона произошло возгорание. Для безопасности местных жителей властями было принято решение о частичной эвакуации. О пострадавших сведений нет.
Под обстрел ВСУ попала и Курская область. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, силы ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников.
По информации оборонного ведомства, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Речь идёт о Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областях. Тверская и Тульская области в сводке Минобороны не упоминались.
Сейчас для россиян наступил непростой период. Защищаться приходится не только военным на фронте, но и обычным людям в городе. Главной угрозой стали вражеские БПЛА, также известные как дроны. Как защититься от них, читайте в материале Life.ru.