Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:30

Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы 18 сентября: главное

В ночь на 18 сентября украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

В ночь на 18 сентября украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

В ночь с 17 на 18 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

Первым об атаке ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В общей сложности в течение нескольких часов в регионе сбили 14 вражеских объектов. По информации чиновника, обошлось без разрушений и раненых.

После полуночи поступили сведения об уничтожении украинского беспилотника в Тульской области, где также никто не пострадал. Тогда же первые взрывы раздались в Смоленской области, после чего власти отчитались о ликвидации семи БПЛА. Ближе к утру стало известно об устранении ещё двух объектов. Все они были подавлены средствами РЭБ и силами ПВО.

Ещё один беспилотник был сбит над Орловской областью после полуночи. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, объект был сбит силами ПВО.

Наиболее серьёзные последствия атаки БПЛА зафиксированы в Тверской области. Там в городе Торопце в результате падение обломков дрона произошло возгорание. Для безопасности местных жителей властями было принято решение о частичной эвакуации. О пострадавших сведений нет.

Под обстрел ВСУ попала и Курская область. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, силы ПВО уничтожили две ракеты и 27 беспилотников.

По информации оборонного ведомства, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Речь идёт о Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областях. Тверская и Тульская области в сводке Минобороны не упоминались.

Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями
Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями

Сейчас для россиян наступил непростой период. Защищаться приходится не только военным на фронте, но и обычным людям в городе. Главной угрозой стали вражеские БПЛА, также известные как дроны. Как защититься от них, читайте в материале Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Тульская область
  • Смоленская область
  • Орловская область
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров