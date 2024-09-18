Средства ПВО за ночь уничтожили более 50 беспилотников над российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 54 БПЛА над пятью российскими регионами
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских БПЛА: 27 — над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Смоленской области, 3 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось об уничтожении 14 беспилотников в Брянской области. Позднее ещё один БПЛА сбили в Тульской области, семь дронов нейтрализовали в Смоленской области. Также известно о ликвидации вражеского объекта в Орловской области. Тем временем в Торопце Тверской области после атаки БПЛА начался пожар, объявлена частичная эвакуация.
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