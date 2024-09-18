Средства ПВО за ночь уничтожили более 50 беспилотников над российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских БПЛА: 27 — над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Смоленской области, 3 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.