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16 октября, 15:14

Офицер «Ахмата» Аид рассказал о солдатах-зомби в рядах ВСУ под Курском

Офицер «Ахмата» с позывным Аид сообщил о зомби на службе ВСУ под Курском

В Курской области появились украинские «зомби-солдаты», один из них после взрыва в шаге от себя спокойно продолжил движение. Об этом сообщил офицер спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», опубликовав соответствующее видео.

Боец ВСУ после взрыва рядом с собой спокойно продолжил движение под Курском. Видео © Telegram / Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат»)

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал «Аид» в телеграм-канале «Дневник Мракоборцев».

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А ранее Life.ru писал, что российские сапёры уличили украинские войска в неумении ставить мины. Несмотря на то, что бойцы ВСУ делают это неумело, нашим парням всё равно приходится проявлять максимальную осторожность, чтобы не подорваться на минах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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