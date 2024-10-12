«Подорвался, но живой»: Российские сапёры уличили ВСУ в неумении ставить мины

Армия России продолжает успешно очищать Курскую область от войск противника. Покидая приграничье, ВСУ закладывают мины, благо, делают это весьма неумело. Однако нашим сапёрам всё равно приходится проявлять максимальную осторожность.

Так, сапёры ВДВ, которые ежедневно проверяют пути наступления ВС РФ, показали мины ПТМ 3, обклеенные травой для маскировки. Их взрывают на месте при помощи ветки с пластидом. Приближаться нельзя — внутри мины датчик, который реагирует на изменение магнитного поля.

Однако и без металлических предметов поднимать или трогать боеприпас не следует. В ней может быть вторая мина-ловушка или НАТОвский датчик-гироскоп. Тем не менее, замаскированы ловушки ВСУ довольно плохо, сообщает телеканал «Звезда».

«Их сапёры не так как наши работают. Даже элементарно МОНку (противопехотная мина МОН-50. — Прим. Life.ru) поставить не умеют на растяжку. Я вот подорвался на МОНке и живой. Была бы она поставлена правильно я бы живой уже не был», — рассказал старший сапёр-разведчик с позывным Матёрый.

Кроме того, ВСУ оставляют после себя взрывные устройства в довольно неожиданных местах. Сапёр-разведчик с позывным Париж уточнил, что мины противника находили в домах мирных жителей. Ловушки могут быть спрятаны даже в пачке сигарет или упаковке конфет.