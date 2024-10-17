Российские военные взяли в кольцо полтысячи бойцов ВСУ в Курской области

До 500 бойцов личного состава ВСУ взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Кадры боёв в Курской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, противник потерял практически все танки и не может выйти из окружения на данном этапе. Также благодаря подрыву мостов затруднена ротация его подразделений.

Сейчас все попытки ВСУ прорваться заканчиваются провалом и ещё большими потерями бронетехники. Это обеспечивают, в том числе наши разведчики. Трое военнослужащих около месяца находились в окружении в Курской области, вели разведку и передавали в штаб данные о расположении подразделений ВСУ, сообщил депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.