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Регион
17 октября, 15:01
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Российские военные взяли в кольцо полтысячи бойцов ВСУ в Курской области

SHOT: ВС России взяли в кольцо около 500 бойцов ВСУ в Курской области

До 500 бойцов личного состава ВСУ взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Кадры боёв в Курской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, противник потерял практически все танки и не может выйти из окружения на данном этапе. Также благодаря подрыву мостов затруднена ротация его подразделений.

Сейчас все попытки ВСУ прорваться заканчиваются провалом и ещё большими потерями бронетехники. Это обеспечивают, в том числе наши разведчики. Трое военнослужащих около месяца находились в окружении в Курской области, вели разведку и передавали в штаб данные о расположении подразделений ВСУ, сообщил депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.

За сутки на территории Курского направления потери ВСУ составили 250 военных. Также противник лишился 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков и БМП CV-90 шведского производства. Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли 23,8 тысячи военнослужащих.

«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском
«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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