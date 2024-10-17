Российские военные взяли в кольцо полтысячи бойцов ВСУ в Курской области
SHOT: ВС России взяли в кольцо около 500 бойцов ВСУ в Курской области
До 500 бойцов личного состава ВСУ взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области. Об этом сообщает SHOT.
Кадры боёв в Курской области. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, противник потерял практически все танки и не может выйти из окружения на данном этапе. Также благодаря подрыву мостов затруднена ротация его подразделений.
Сейчас все попытки ВСУ прорваться заканчиваются провалом и ещё большими потерями бронетехники. Это обеспечивают, в том числе наши разведчики. Трое военнослужащих около месяца находились в окружении в Курской области, вели разведку и передавали в штаб данные о расположении подразделений ВСУ, сообщил депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.
За сутки на территории Курского направления потери ВСУ составили 250 военных. Также противник лишился 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков и БМП CV-90 шведского производства. Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли 23,8 тысячи военнослужащих.
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