«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском
Mash: ВС РФ за сутки освободили Старую Сорочину и Александрию в Курской области
За прошедшие сутки ВС России в ходе второго этапа контрнаступления освободили ещё два населённых пункта в Курской области. Как сообщает Mash, речь идёт о селе Старая Сорочина и деревне Александрия (Суджанский район). Они расположены на восточной и западной границах окружения, где находятся около двух тысяч ВСУшников. Между этими населёнными пунктами всего лишь пять километров.
Кроме того, под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка. По данным телеграм-канала, на протяжении двух суток продолжаются бои в Махновке и Черкасской Конопельке — населённых пунктах, расположенных вблизи города Суджа. Также известно, что противник вновь попытался провести контратаку в районе Зелёного шляха, чтобы замедлить процесс окружения и вывести хотя бы часть солдат из окружения. В атаке участвовали около 50 человек личного состава, а также три танка и четыре БМП, но у ВСУ ничего не получалось. Российские бойцы уничтожили технику и ликвидировали 18 военных противника.
Всего за прошедшие сутки наши бойцы освободили примерно 8,5 квадратных километров территории, что на 2 квадратных километра больше среднего показателя с начала второго этапа контрнаступления в Курской области.
Согласно последним данным, за всё время сражений в курском приграничье погибло почти 24 тысячи военнослужащих ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что противник также потерял 158 танков, 72 боевые машины пехоты и 100 БТРов. Помимо этого наши бойцы уничтожили 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий и 37 пусковых установок ЗРК.
ТАСС / Алексей Коновалов