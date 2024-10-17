«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском

За прошедшие сутки ВС России в ходе второго этапа контрнаступления освободили ещё два населённых пункта в Курской области. Как сообщает Mash, речь идёт о селе Старая Сорочина и деревне Александрия (Суджанский район). Они расположены на восточной и западной границах окружения, где находятся около двух тысяч ВСУшников. Между этими населёнными пунктами всего лишь пять километров.

Кроме того, под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка. По данным телеграм-канала, на протяжении двух суток продолжаются бои в Махновке и Черкасской Конопельке — населённых пунктах, расположенных вблизи города Суджа. Также известно, что противник вновь попытался провести контратаку в районе Зелёного шляха, чтобы замедлить процесс окружения и вывести хотя бы часть солдат из окружения. В атаке участвовали около 50 человек личного состава, а также три танка и четыре БМП, но у ВСУ ничего не получалось. Российские бойцы уничтожили технику и ликвидировали 18 военных противника.

Всего за прошедшие сутки наши бойцы освободили примерно 8,5 квадратных километров территории, что на 2 квадратных километра больше среднего показателя с начала второго этапа контрнаступления в Курской области.