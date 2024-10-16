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16 октября, 12:49
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Наши бойцы почти заварили крышку котла для 2 тысяч ВСУшников под Курском

Mash: ВС России завершают окружение почти двух тысяч бойцов ВСУ под Курском

Российские войска завершают операцию по окружению группировки ВСУ в Курской области. По данным Mash, в кольце могут оказаться почти две тысячи украинских бойцов.

Так, за прошедшие сутки ВС РФ освободили деревню Викторовка — последний восточный населённый пункт, занятый попавшими в окружение ВСУшниками. Следующей целью наших военных будет столкновение с противником в районе Новоивановки и замыкание кольца в районе Погребков и Любимовки, где сосредоточено около двух тысяч украинских захватчиков.

Источник телеграм-канала также отмечает, что российские подразделения сейчас находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до самого города остаётся менее двух километров. Также за сутки ВС РФ продвинулись примерно на семь километров.

ВСУ приказали готовиться к бегству из Курской области
ВСУ приказали готовиться к бегству из Курской области

Согласно последним данным, за всё время сражений в курском приграничье погибло более 23 тысяч военнослужащих ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что противник также потерял 158 танков, 72 боевые машины пехоты и 100 БТРов. Помимо этого наши бойцы уничтожили 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий и 37 пусковых установок ЗРК.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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