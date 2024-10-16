Наши бойцы почти заварили крышку котла для 2 тысяч ВСУшников под Курском

Российские войска завершают операцию по окружению группировки ВСУ в Курской области. По данным Mash, в кольце могут оказаться почти две тысячи украинских бойцов.

Так, за прошедшие сутки ВС РФ освободили деревню Викторовка — последний восточный населённый пункт, занятый попавшими в окружение ВСУшниками. Следующей целью наших военных будет столкновение с противником в районе Новоивановки и замыкание кольца в районе Погребков и Любимовки, где сосредоточено около двух тысяч украинских захватчиков.

Источник телеграм-канала также отмечает, что российские подразделения сейчас находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до самого города остаётся менее двух километров. Также за сутки ВС РФ продвинулись примерно на семь километров.