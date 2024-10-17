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17 октября, 11:36

Раскрыта ужасающая статистика потерь ВСУ на Курской земле

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23850 человек

Суточные потери ВСУ в Курской области составили 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ на брифинге в четверг, 17 октября. Среди потерь противника в ведомстве указали15 единиц бронетехники, в том числе пять танков и БМП CV-90 шведского производства. Шесть украинских военнослужащих, по данным Минобороны, сдались в плен.

Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 тысяч 850 военнослужащих, 165 танков, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Главные новости СВО. В Селидове хоронят группировку ВСУ, котлы для хунты, удары по Молдавии, 17 октября
Главные новости СВО. В Селидове хоронят группировку ВСУ, котлы для хунты, удары по Молдавии, 17 октября

Ранее российские десантники, входящие в группировку войск «Север», уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежащий украинской бронегруппе, на границе Курской области. А пятеро бойцов ВСУ, осуждённых на Украине за изнасилования, сдались в плен в Курской области во время первого же боя.

Обложка ©

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Марина Фещенко
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