Раскрыта ужасающая статистика потерь ВСУ на Курской земле

Суточные потери ВСУ в Курской области составили 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ на брифинге в четверг, 17 октября. Среди потерь противника в ведомстве указали15 единиц бронетехники, в том числе пять танков и БМП CV-90 шведского производства. Шесть украинских военнослужащих, по данным Минобороны, сдались в плен.