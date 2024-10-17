Главные новости СВО. В Селидове хоронят группировку ВСУ, котлы для хунты, удары по Молдавии, 17 октября Российские войска близки к окружению боевиков ВСУ сразу в двух местах, в Молдавию прилетели украинские ракеты, на майдан вышли жёны пленных — дайджест Life.ru. 16 октября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Мирный план якобы президента Украины Владимира Зеленского провалился уже во время презентации. Ничего нового, кроме требований помощи от США и НАТО, а также выпадов в сторону России, нет. Чтобы придать значимости, он заявил, что боевые действия идут не только с восточным соседом, но и с Ираном и КНДР. В то время когда бывший комик давал представление в украинском парламенте, его боевики продолжали отступать и попадать в окружение.

Курская область, 17 октября

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

На одном из участков в Курской области, куда вторглись боевики ВСУ, удалось полностью их выбить с территории России. Наши войска восстановили контроль над КПП Константиновка. Примечательно, что рядом с ним находится три сумских села. Именно они могут стать первыми, куда войдут ВС РФ.

Продолжается наступление на Русское и Черкасское Поречное, а также бои у Любимовки. В случае успеха у Малой Локни большая группировка ВСУ попадёт в окружение.

— Несмотря на плохие погодные условия, интенсивность боёв в курском приграничье очень высокая. Противник, контратакуя, несёт огромные потери в живой силе и технике, — пишет «Северный ветер».

Моральный дух у ВСУ падает: мобилизованные не хотят идти в бой, поэтому в Киеве не придумали ничего лучше, чем отправить в Курскую область элитные части и наёмников. Только за последние сутки 350 вэсэушников нашли свой последний приют в Соловьином крае. 21 единица техники стала металлоломом. А полностью выбить боевиков удалось из Викторовки и Старой Сорочины и хутора Лыжаки.

Донецкая Народная Республика, 17 октября

Уничтожение барражирующим боеприпасом «Ланцет» 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab. Фото © Telegram / Минобороны России

Красный Яр и Невское Донецкой Народной Республики перешли под контроль России. Последнее расположено на стыке границ ДНР, ЛНР и Харьковской области. От него меньше 35 километров до Святогорска, Лимана и Северска, поэтому у ВС РФ есть выбор, в каком направлении наступать.

Предрекают на Западе и скорое падение Селидова. Об этом говорит автор издания Bild Юлиан Рёпке. Он заявляет, что сейчас в городе 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», но она имеет шанс попасть в окружение.

— Город падёт, несмотря на его защитников. Это именно то, что я испытал, когда посетил расположение «Кара-Дага» в этом районе четыре недели назад, — рассказал Рёпке.

Продолжается и наступление от Угледара. С одной стороны российские штурмовики идут вперёд от Золотой Нивы, а с другой продвигаются к Богоявленке.

Обстрел Молдавии

В четырёх километрах от молдавско-украинской границы обнаружены остатки ракеты ПВО. Обстрел ВСУ Молдавии не первый такой случай — об этом не любят говорить. Запуск осуществлялся с территории Украины. Судя по фотографиям, боеприпас был иностранного производства. Предположительно, снаряд AIM-120 AMRAAM, используемый истребителями F-16. Это ещё раз доказывает низкое качество вооружения, передаваемого киевскому режиму, и слабую подготовку украинских лётчиков и ПВО.

Протесты в Киеве

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Пока Владимир Зеленский выступал в Верховной раде, родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на майдан. На протестах в Киеве только семьи тех, кто был на Покровском направлении. А жёны военных из 79-й, 95-й и 42-й бригад ВСУ перекрыли дорогу в Киевской области. Требований несколько, в том числе ускорить обмены пленных и озвучить реальное количество погибших.

Потери Украины в ходе СВО могут достигать двух миллионов человек, из них 780 тысяч — убитыми. По данным иностранных источников, в месяц потери превышают 50 тысяч. Но Зеленский этого не замечает, хотя кадры кладбищ расходятся по всему украинскому сегменту Сети. Поэтому переход украинских военных на сторону России уже не выглядит чем-то удивительным. Не просто переходят, но и дают координаты командных пунктов, что только доказывает кризис внутри украинского общества.

Авторы Даниил Черных