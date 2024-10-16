Разъярённые родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на майдан
Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на массовый митинг в Киеве
Сотни родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими без вести после боёв на Покровском направлении, вышли на массовый митинг в Киеве. Прямо сейчас толпа находится на Майдане с плакатами и флагами, сообщают украинские телеграм-каналы.
Толпы разъярённых родственников умерших ВСУшников вышли на Майдан в Киеве. Видео © Telegram / Киев Инфо
Ранее поступала информация о массовых сообщениях о пропаже близких, которые отправились в зоне СВО со стороны ВСУ. Украинцы заявляли, что их родственников отправляли на фронт с минимальной подготовкой. На данный момент известно о колоссальных пропажах из 152-й бригады.
Между тем, ВСУ действительно несут громадные потери в зоне СВО. Только в Курской области около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка в результате нового этапа контрнаступления РФ. Кроме того, за прошедшие сутки войска выбили украинских солдат из четырёх населённых пунктов.
Telegram / Киев Инфо