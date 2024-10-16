Разъярённые родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на майдан

Сотни родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими без вести после боёв на Покровском направлении, вышли на массовый митинг в Киеве. Прямо сейчас толпа находится на Майдане с плакатами и флагами, сообщают украинские телеграм-каналы.

Толпы разъярённых родственников умерших ВСУшников вышли на Майдан в Киеве. Видео © Telegram / Киев Инфо

Ранее поступала информация о массовых сообщениях о пропаже близких, которые отправились в зоне СВО со стороны ВСУ. Украинцы заявляли, что их родственников отправляли на фронт с минимальной подготовкой. На данный момент известно о колоссальных пропажах из 152-й бригады.