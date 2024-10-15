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15 октября, 04:44

Генштаб ВСУ назвал три самые горячие точки в зоне боевых действий в ДНР

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о трёх наиболее напряжённых участках фронта в Донецкой Народной Республике, которые пока ещё находятся под контролем Киева. В заявлении в их телеграм-канале указывается, что самыми горячими точками остаются Кураховское, Покровское и Лиманское направления.

Тем временем, по данным Министерства обороны России на 14 октября, российские войска освободили село Левадное в Запорожской области и успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ на направлениях Купянска, Донецка и Авдеевки.

Сводки СВО. Котёл под Суджей, уничтожение экипажа США, зачистка «Ониксами» и «Искандерами» портов, 15 октября
Сводки СВО. Котёл под Суджей, уничтожение экипажа США, зачистка «Ониксами» и «Искандерами» портов, 15 октября

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по морскому порту в Одессе и поразили судно, которое доставляло комплектующие для техники ВСУ. В результате атаки были повреждены корпуса судна Moon и катера Морской охраны пограничной службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Артём Гапоненко
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