Генштаб ВСУ назвал три самые горячие точки в зоне боевых действий в ДНР
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о трёх наиболее напряжённых участках фронта в Донецкой Народной Республике, которые пока ещё находятся под контролем Киева. В заявлении в их телеграм-канале указывается, что самыми горячими точками остаются Кураховское, Покровское и Лиманское направления.
Тем временем, по данным Министерства обороны России на 14 октября, российские войска освободили село Левадное в Запорожской области и успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ на направлениях Купянска, Донецка и Авдеевки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по морскому порту в Одессе и поразили судно, которое доставляло комплектующие для техники ВСУ. В результате атаки были повреждены корпуса судна Moon и катера Морской охраны пограничной службы.
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