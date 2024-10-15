Генштаб ВСУ назвал три самые горячие точки в зоне боевых действий в ДНР

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о трёх наиболее напряжённых участках фронта в Донецкой Народной Республике, которые пока ещё находятся под контролем Киева. В заявлении в их телеграм-канале указывается, что самыми горячими точками остаются Кураховское, Покровское и Лиманское направления.

Тем временем, по данным Министерства обороны России на 14 октября, российские войска освободили село Левадное в Запорожской области и успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ на направлениях Купянска, Донецка и Авдеевки.