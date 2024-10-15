Сводки СВО. Котёл под Суджей, уничтожение экипажа США, зачистка «Ониксами» и «Искандерами» портов, 15 октября В Запорожской области освобождено село Левадное, ВСУ и Киев недовольны помощью Запада и отсутствием усилий, активный котёл в Курской области — обзор новостей СВО на Life.ru 14 октября, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 15 октября

В Курской области дела у хунты обстоят всё хуже и хуже — возникли предпосылки к котлу. Речь идёт о ситуации вокруг Любимовки. «Взят населённый пункт Толстый Луг, расширены зоны контроля в соседних сёлах. Всё движется к сценариям давно известным», — комментируют в пабликах. Армия России вышла на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области и установила контроль над трассой, связывающей город с населённым пунктом Белая.

Штурмовики закрепились в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Напомним, отсюда ВСУ начали вторжение в августе. За первые пять дней второго этапа контрнаступления бойцы ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в Курской области, в том числе Новый Путь и Медвежье, Нижний Клин, Новоивановку, Ольговку, Шептуховку, а также хутор Зелёный Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка. Планомерная подготовка котла скоро будет завершена.

«Иноходец» уничтожил две бронемашины ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«За текущие сутки уничтожено большое количество личного состава оппонентов, пытавшихся вырваться из клещей между сёлами Зелёный Шлях и Нижний Клин. ВСУ выводят из района населённых пунктов Погребки, Орловка, Марьевка», — пишет автор Condottiero. Кроме того, противник перебрасывает батальоны из-под Купянска и Работина навстречу своим подразделениям, осуществляющим попытку ротации из Курской области.

Российские военнослужащие продолжают выдавливать противника с территории региона. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Плехово и Толстый Луг. В последнем, отмечает Рыбарь, ВСУ удерживали в качестве заложников более 70 мирных жителей, в том числе маленьких детей. За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин.









Появились доказательства присутствия американских военнослужащих в Курской области. Не так давно Украина разрешила занимать офицерские должности иностранным специалистам в рядах ВСУ. Как пишет Colonelcassad, в Глушковском районе уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж из США из восьми человек. В БМП обнаружена техническая документация, а также план действий личного состава на разные случаи в ходе боевых действий. Наёмники в Курской области попадались нашим бойцам и раньше. Но это первый подтверждённый случай уничтожения штатных американских военных.

Запорожская область, 15 октября

Оборона ВСУ сыпется по всем направлениям. На Запорожском фронте ВС России броском заняли Левадное Пологовского района (15 километров на запад от дороги на Времевку). Эту информацию подтвердили в МО РФ. Причиной обвала обороны ВСУ на данном участке фронта вражеские военные каналы назвали враньё украинских офицеров о готовности к отражению атак Армии России.

Кадры ударов ФАБ-250 по скоплению личного состава ВСУ. Видео © Telegram / Енот Херсон

Как пишут эксперты, в ближайшие недели ВСУ будут выбиты из ряда населённых пунктов в Запорожской и Харьковской областях, откуда они сняли боеспособные части: «Тенденция уже видна с освобождением посёлка Левадное. Там, где в районе боевых действий нет ряда сопряжённых между собой населённых пунктов, противник бросает опорники и уходит».

Порты Одессы — удар «Ониксами» и «Искандерами», 15 октября

В Одессе зафиксировано три прилёта по порту. Повреждены два судна с западным вооружением. На сегодня «Ониксами» и «Искандерами» повреждены все глубоководные причальные стенки, а также краны, склады и лоцманский катер. Это подтвердил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. ВСУ не успевают ремонтировать инфраструктуру для приёма сухогрузов и танкеров.

Кадры ударов по портовой инфраструктуре Одессы. Видео © Telegram / Белорусский Силовик

ВСУ, пользуясь 10-километровой протяжённостью одесских портов, а также Южного и Черноморска, прячут оборудование и вооружение в зданиях портовой инфраструктуры. Поэтому первичная цель наших ракет и БПЛА — крановые хозяйства и наземные портовые терминалы и пункты управления движением судов.

За сколько можно откупиться в военкомате Украины

Прямое участие специалистов НАТО в конфликте связано и с нехваткой людского ресурса. Рейды ТЦК продолжаются по всей Украине. Повестки вручают людям прямо на концертах, в кафе и торгово-развлекательных центрах. Как откупаются от ТЦК, рассказывает депутат Рады Артём Дмитрук. Ведь на убой едут не все.

— Можно вернуться домой на любом этапе! Минимальная цифра, чтобы выйти, — $5000. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят. Есть варианты $5000 плюс $1000 каждый месяц. Но это тоже сомнительно. Пока из всех случаев, которые я знаю, все откупились, правда, цифры были просто огромные, — озвучивает цифры украинский депутат.

Почему Киев обиделся на Запад

Украинские чиновники и военнослужащие недовольны тем, что западные лидеры заявляют о возможности победы Украины, но ничего для этого не делают. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, продвигая интересы западных ВПК. Однако обещать — не значит помогать. Несмотря на то что в ближайшие дни украинцам обещают показать «план победы» Зеленского, Киев жалуется на недостаточную поддержку со стороны Запада на фоне продвижения сил РФ. Ситуация на фронте — тому подтверждение.

Авторы Игорь Патрин