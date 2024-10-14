Сводки СВО: уничтожены операторы БПЛА, устроившие террор, Европа отказывается помогать Украине, 14 октября Российские войска уничтожают европейскую технику в Курской области, ВСУ перебросили две бригады из-под Курска на Оскол, ВКС выбивают тылы на Украине — обзор Life.ru 13 октября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 14 октября

Боевые действия в курском приграничье. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия мародёров и убийц потеряла в Курской области уже больше 22 тысяч человек, но это не останавливает киевский режим, поэтому в бой бросают даже немецкие танки. Два танка Leopard и британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 уничтожили ВС РФ за прошедший день. Компенсировать уничтоженные танки ВСУ пытаются российской сельскохозяйственной техникой, увозя её на территорию Украины. Что не получается украсть — сжигают.

ВСУ выводят части двух бригад из Курской области на Оскольский фронт (Купянское направление). Это 80-я и 82-я бригады. «Для вторжения в Курскую область им понадобились те, кто должен быть, по идее, в Донбассе. А теперь с ухудшением ситуации на одном из вялотекущих направлений вроде Купянского оставшиеся вменяемые боевые нацики в пожарном порядке убывают туда», — отмечают военкоры.

На фоне своих провалов в Киеве решили вызвать ещё большую агрессию в отношении жителей России, придумав историю про расстрелянных боевиков. Но вышло, как всегда, не очень.

— Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы, — рассказал айдаровец* Станислав Бунятов. Оказалось, что операторы БПЛА попали в окружение и дали бой, но были уничтожены, а не казнены, как рассказывают в пабликах, якобы после сдачи в плен.

«Во время ВОВ были целые соединения немецкой армии, бойцов которых мы не брали в плен. В нашем случае подонки, зашедшие в Курскую область, расстреливавшие мирных жителей, получили по заслугам. Беспилотники каждый день атакуют людей в приграничье, спросите у жителей Белгородчины, как бы они отнеслись к тому, что такие расчёты попадают в плен, а потом идут на обмен?» — задаётся вопросом автор «Старше Эдды».

Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 14 октября

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Торецк (Дзержинск), где ещё находятся украинские боевики. По его словам, в городе есть здания, которые уже не подлежат восстановлению. Также обсуждался вопрос нахождения мирного населения в зоне боевых действий. ВСУ постепенно покидают город.

Гражданское здание в Торецке Донецкой области. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

— Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города, — рассказали силовики.

ВС РФ освободили село Михайловка. И этот населённый пункт стал последним перед восточной частью города Селидово. Бои здесь уже идут. По некоторой информации, русские воины заняли опорный пункт в Центральном парке.

Удар по аэродрому

Министерство обороны сообщило об ударе по военному аэродрому. Возможно, речь идёт о Лиманском в Одесской области на границе с Приднестровьем. Его использовали для ударов по Крыму и сборки БПЛА.

И как тут не вспомнить, что по непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, где стоят российские военные, уже били беспилотники. Ударом по аэродрому Лиманское Армия России не только делает безопаснее свою территорию, но и исключает возможные провокации в ПМР.

Экипаж Су-34 нанёс удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сопротивление военкоматам на Украине

В последние дни украинские военкоматы проявляют большие усилия, чтобы набрать как можно больше жителей страны в ряды ВСУ. Во Львове тэцэкашники пришли на свадьбу, но на Западной Украине мало у кого есть желание принимать участие в боевых действиях, поэтому незваных гостей выгнали. Сопротивление народа растёт.

Мобилизация в Киеве. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Не все, до кого дотронулась рука, даже на фронт успевают попасть. В Одессе мужчину попытались мобилизовать силой и он умер. Примечательно, что погибшему пытались помочь женщины. Представительницы слабого пола дали отпор сотрудникам военкомата в Закарпатье. Представители ТЦК не смогли въехать в село и, чтобы отбиться, взялись за оружие.

Без помощи Европы

Танк Leopard 2. Фото © ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Немцы решили, что больше ВСУ не нужна тяжёлая техника. Киев останется без помощи Европы. Bild со ссылкой на собственные источники пишет, что Германия передаст Украине ещё 18 танков Leopard 2, а дальше поставок не будет. Также издание заявляет: в германском Министерстве обороны говорят о том, что Киев не сможет начать новое наступление на свои бывшие территории.

Европейский союз не может закрыть потребности Украины в оружии, поэтому режиму Зеленского предлагают налаживать собственное производство.

— Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев — сделать это самостоятельно, — рассказал европейский чиновник газете The Washington Post.

Собеседник сделал важную оговорку — «если у Украины есть материалы и деньги». Денег у Украины нет, заканчиваются они и у европейских стран. Есть ещё один важный нюанс — регулярные удары по объектам ВПК. Да, Россия снижает потенциал военного производства противника, поэтому инвестиции в этот сектор со стороны Европы являются заведомо проигрышным вариантом, как и вся поддержка Украины.

«Иноходец» уничтожил две бронемашины ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Авторы Даниил Черных