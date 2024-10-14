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14 октября, 17:15

ВС РФ ударом по Одесскому порту оставили ВСУ без комплектующих для ремонта техники НАТО

Поражённый «Искандером» корабль в порту Одессы вёз комплектующие для техники ВСУ

Российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по морскому порту в Одессе и поразили судно, которое доставляло комплектующие для техники ВСУ. Информацию подтвердил телеграм-канал Донбасский Партизан.

«В момент удара в порту происходила выгрузка грузов военного назначения, доставленных судном Moon под флагом Белизу. По имеющимся данным, на борту находились средства связи и коммуникации, инженерное оборудование и комплектующие для ремонта западной техники и вооружения. Удар пришёлся в момент разгрузки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки были повреждены корпуса судна Moon и катера Морской охраны пограничной службы. Подтверждены потери среди противника: 6 военнослужащих убиты и 9 получили ранения. Как отметил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, при ударе также погибли иностранные офицеры. Согласно информации паблика, причал №8 расположен на значительном расстоянии от других объектов инфраструктуры и судов, что делает его удобным для скрытой выгрузки и быстрой доставки грузов на логистические пункты.

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Ранее Life.ru заявлял, что в районе порта в Одессе был зафиксирован российский прилёт и военным удалось уничтожить несколько целей. Лебедев тогда уточнил, что судя по мощности взрыва, ВС РФ удалось ликвидировать военную технику. Кроме того, он подчеркнул, что информация о последствиях прилёта будет уточниться некоторое время.

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Минобороны России

Александра Мышляева
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