Российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по морскому порту в Одессе и поразили судно, которое доставляло комплектующие для техники ВСУ. Информацию подтвердил телеграм-канал Донбасский Партизан.

«В момент удара в порту происходила выгрузка грузов военного назначения, доставленных судном Moon под флагом Белизу. По имеющимся данным, на борту находились средства связи и коммуникации, инженерное оборудование и комплектующие для ремонта западной техники и вооружения. Удар пришёлся в момент разгрузки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки были повреждены корпуса судна Moon и катера Морской охраны пограничной службы. Подтверждены потери среди противника: 6 военнослужащих убиты и 9 получили ранения. Как отметил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, при ударе также погибли иностранные офицеры. Согласно информации паблика, причал №8 расположен на значительном расстоянии от других объектов инфраструктуры и судов, что делает его удобным для скрытой выгрузки и быстрой доставки грузов на логистические пункты.