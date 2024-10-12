«Очень ценный груз»: В США рассказали, что стало целью «Искандера» в порту Одессы
MWM: При атаке ВС РФ на корабль в одесском порту уничтожен очень ценный груз
Во время российского удара по порту Одессы был уничтожен контейнеровоз с «очень ценным грузом» для ВСУ от стран Запада. Об этом сообщает американский журнал Military Watch (MWM).
Согласно информации издания, был ликвидирован корабль под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший оружие и боеприпасы из румынского порта Констанца.
«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — отмечает журнал.
Напомним, в ночь на 10 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Сообщается, что на борту были системы ПВО для киевского режима.
Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov