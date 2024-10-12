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12 октября, 13:01
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«Очень ценный груз»: В США рассказали, что стало целью «Искандера» в порту Одессы

MWM: При атаке ВС РФ на корабль в одесском порту уничтожен очень ценный груз

Во время российского удара по порту Одессы был уничтожен контейнеровоз с «очень ценным грузом» для ВСУ от стран Запада. Об этом сообщает американский журнал Military Watch (MWM).

Согласно информации издания, был ликвидирован корабль под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший оружие и боеприпасы из румынского порта Констанца.

«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — отмечает журнал.

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Напомним, в ночь на 10 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Сообщается, что на борту были системы ПВО для киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Николай Рюмин
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