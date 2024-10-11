Одесса может остаться без света из-за повреждения энергообъекта
Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Одессе в результате ударов
Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Одессе, где ранее прогремели взрывы. Как сообщает «Страна.ua», горожан предупредили о возможных перебоях с подачей света.
«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — передаёт издание.
Во время взрывов в регионе звучала воздушная тревога. Сейчас она работает в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Ранее российские войска в ночь на 10 октября нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Судно перевозило боеприпасы и средства ПВО для украинских военных.
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