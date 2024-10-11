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10 октября, 22:02

Одесса может остаться без света из-за повреждения энергообъекта

Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Одессе в результате ударов

Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Одессе, где ранее прогремели взрывы. Как сообщает «Страна.ua», горожан предупредили о возможных перебоях с подачей света.

«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — передаёт издание.

Во время взрывов в регионе звучала воздушная тревога. Сейчас она работает в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой
Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой

Ранее российские войска в ночь на 10 октября нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Судно перевозило боеприпасы и средства ПВО для украинских военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Оксана Попова
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