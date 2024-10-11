Одесса может остаться без света из-за повреждения энергообъекта

Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Одессе, где ранее прогремели взрывы. Как сообщает «Страна.ua», горожан предупредили о возможных перебоях с подачей света.

«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — передаёт издание.

Во время взрывов в регионе звучала воздушная тревога. Сейчас она работает в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.