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14 октября, 13:40

«Четыре побольше, два поменьше»: Подполье сообщило о прилёте по военному грузу в районе порта Одессы

Лебедев: Удар в районе порта Одессы мог оставить ВСУ без техники и солдат

В районе порта в Одессе зафиксирован российский прилёт, есть вероятность, что военным удалось уничтожить несколько целей. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Конкретику будем знать немного позже. Но уже можно смело сказать, что из четырёх ракет и Гераней, две добрались до места назначения. Две было сбито ПВО. Надеюсь, не гражданским на голову прилетело от работы безруких бандеровцев», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Судя по мощности взрыва, ВС РФ удалось ликвидировать военную технику. Также, по его словам, есть вероятность, что ВСУ остались без части личного состава. Лебедев подчеркнул, что последствия прилёта уточняются, нужно ждать сообщений от одесситов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 10 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Сообщается, что на борту были системы ПВО для киевского режима. По данным западных СМИ, в результате атаки был ликвидирован корабль под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший оружие и боеприпасы из румынского порта Констанца.

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Минобороны России

Александра Мышляева
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