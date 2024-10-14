«Четыре побольше, два поменьше»: Подполье сообщило о прилёте по военному грузу в районе порта Одессы

В районе порта в Одессе зафиксирован российский прилёт, есть вероятность, что военным удалось уничтожить несколько целей. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Конкретику будем знать немного позже. Но уже можно смело сказать, что из четырёх ракет и Гераней, две добрались до места назначения. Две было сбито ПВО. Надеюсь, не гражданским на голову прилетело от работы безруких бандеровцев», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.