Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок

Сводки СВО. Эвакуация под Курском грозит ВСУ утрамбовкой в чернозём, Армия России отбила 50 сёл под Харьковом, 16 октября

Армия России стремительно продвигается к Судже Курской области и Курахово, у Харькова рушится линия обороны ВСУ, а Киев просит ракеты для ударов по Санкт-Петербургу — подробнее на Life.ru

15 октября, 21:07
Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 16 октября

Уничтожение подразделений хунты в Курской области продолжается. ВС РФ постепенно продвигаются к Судже. По информации Анатолия Радова, противник готовит в городе оборонительные сооружения, но, судя по настрою наших военных, вэсэушникам лучше отступить. Только за последние сутки ВСУ потеряли 200 человек, а также один БТР Stryker. Общее число ликвидированных во время курской авантюры перевалило за 23 тысячи. Те же, кто принимает решение сдаться в плен, готовы принять российское гражданство.

— Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — заявил бывший боец нацбатальона «Айдар»*.

Кадры срыва ротации ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Дневник мракоборцев | (Группа Аида СпН «Ахмат»)

Сдались в плен и боевики подразделения, сформированного из заключённых. Примечательно, что все они отбывали сроки за изнасилование. Отступать у многих не получается. Появляется информация, что тех, кто пытается избежать столкновения с российскими войсками, расстреливают. «Эвакуация в Курской области не предусмотрена. Всех в чернозём», — комментируют события в военных пабликах.

Российские войска освободили населённый пункт Черкасская Конопелька. Приближение к Курской области заставляет понервничать украинские власти Сумской области. В областном центре создана специальная комиссия, которая проверит все укрытия. Вероятно, понимают, что удары будут только усиливаться, хотя и сейчас продолжительность воздушной тревоги в регионе больше, чем в других. ВКС РФ бьют по военным и энергетическим объектам.

Экипажи Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 16 октября

Украинские власти пытаются соорудить в Харьковской области оборонительные сооружения, понимая, что регион представляет особый интерес для России. Фортификации получается строить не очень — бетон крошится. Сами боевики на это жалуются. Это только на пользу Армии России. Уже сейчас наши войска держат под контролем трассы в районе Купянска, что не позволяет ВСУ проводить ротацию и подвозить боеприпасы. Активные боевые действия идут у Петропавловки.

— Под контролем ВС РФ в данный момент находится около 50 населённых пунктов Харьковской области. Это Купянский, Изюмский, Волчанский и Харьковский районы. Не во все, к сожалению, мы имеем сейчас доступ как администрация, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В 34 работают представители ВГА. Представители администрации предпринимали попытки попасть и в недавно освобождённые населённые пункты, чтобы помочь мирным жителям, но таких найти не получилось.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 16 октября

Иностранные аналитики подтверждают продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике. Немец Юлиан Рёпке говорит, что до города Курахово нашей армии осталось меньше двух километров.

— Бои близ города Курахово становятся всё более серьёзными. Мы видим большой прорыв, проделанный здесь, около шести-семи километров, которые прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово, — посетовал он.

Ещё хуже ситуация у ВСУ в Торецке (Дзержинске). Здесь под контролем ВС РФ уже больше 70% города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что бои настолько плотные, что противник может находиться в соседнем подъезде. Автор американского издания Newsweek Элли Кук рассказывает о плачевной ситуации для украинских войск в городе, говоря также о постепенном выходе боевиков. Со ссылкой на украинские источники она пишет, что российские бойцы массово применяют артиллерию, а потом проводят штурмовые действия малыми группами. Это и неудивительно, ведь никто, кроме киевских властей, не хочет терять бойцов в «мясных штурмах».

Минирование Белгородской области

ВСУ разбросали по ряду населённых пунктов Белгородской области мины «Лепесток». Минирование производилось при помощи БПЛА. Из-за угрозы мирному населению пришлось перекрыть несколько трасс, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди местных жителей есть первые случаи встречи с минами. У села Красный Октябрь подорвался автомобиль, но никто не пострадал.

Макет противопехотной мины «Лепесток», применяемый Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Фото © ТАСС / Zuma

Макет противопехотной мины «Лепесток», применяемый Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Фото © ТАСС / Zuma

ВСУ собираются наступать на Санкт-Петербург

— Будет крупномасштабное наступление не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области, — сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Welt.

Как ВСУ собираются наступать на Санкт-Петербург или Москву, Подоляк не пояснил, но отметил, что для этого нужно разрешение западных стран бить вглубь России. Безусловно, таким планам, если таковые вообще есть, не суждено сбыться. Во-первых, у украинских подразделений нехватка личного состава. Во-вторых, операция в Курской области показала, что продвижение невозможно. «По всей видимости, нынешним руководителям в Киеве поставлена задача расшибить Украину об Россию полностью», — реагируют «Два майора».

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья
Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!