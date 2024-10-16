Сводки СВО. Эвакуация под Курском грозит ВСУ утрамбовкой в чернозём, Армия России отбила 50 сёл под Харьковом, 16 октября Армия России стремительно продвигается к Судже Курской области и Курахово, у Харькова рушится линия обороны ВСУ, а Киев просит ракеты для ударов по Санкт-Петербургу — подробнее на Life.ru 15 октября, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 16 октября

Уничтожение подразделений хунты в Курской области продолжается. ВС РФ постепенно продвигаются к Судже. По информации Анатолия Радова, противник готовит в городе оборонительные сооружения, но, судя по настрою наших военных, вэсэушникам лучше отступить. Только за последние сутки ВСУ потеряли 200 человек, а также один БТР Stryker. Общее число ликвидированных во время курской авантюры перевалило за 23 тысячи. Те же, кто принимает решение сдаться в плен, готовы принять российское гражданство.

— Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — заявил бывший боец нацбатальона «Айдар»*.

Кадры срыва ротации ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Дневник мракоборцев | (Группа Аида СпН «Ахмат»)

Сдались в плен и боевики подразделения, сформированного из заключённых. Примечательно, что все они отбывали сроки за изнасилование. Отступать у многих не получается. Появляется информация, что тех, кто пытается избежать столкновения с российскими войсками, расстреливают. «Эвакуация в Курской области не предусмотрена. Всех в чернозём», — комментируют события в военных пабликах.

Российские войска освободили населённый пункт Черкасская Конопелька. Приближение к Курской области заставляет понервничать украинские власти Сумской области. В областном центре создана специальная комиссия, которая проверит все укрытия. Вероятно, понимают, что удары будут только усиливаться, хотя и сейчас продолжительность воздушной тревоги в регионе больше, чем в других. ВКС РФ бьют по военным и энергетическим объектам.

Экипажи Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 16 октября

Украинские власти пытаются соорудить в Харьковской области оборонительные сооружения, понимая, что регион представляет особый интерес для России. Фортификации получается строить не очень — бетон крошится. Сами боевики на это жалуются. Это только на пользу Армии России. Уже сейчас наши войска держат под контролем трассы в районе Купянска, что не позволяет ВСУ проводить ротацию и подвозить боеприпасы. Активные боевые действия идут у Петропавловки.

— Под контролем ВС РФ в данный момент находится около 50 населённых пунктов Харьковской области. Это Купянский, Изюмский, Волчанский и Харьковский районы. Не во все, к сожалению, мы имеем сейчас доступ как администрация, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В 34 работают представители ВГА. Представители администрации предпринимали попытки попасть и в недавно освобождённые населённые пункты, чтобы помочь мирным жителям, но таких найти не получилось.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 16 октября

Иностранные аналитики подтверждают продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике. Немец Юлиан Рёпке говорит, что до города Курахово нашей армии осталось меньше двух километров.

— Бои близ города Курахово становятся всё более серьёзными. Мы видим большой прорыв, проделанный здесь, около шести-семи километров, которые прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово, — посетовал он.

Ещё хуже ситуация у ВСУ в Торецке (Дзержинске). Здесь под контролем ВС РФ уже больше 70% города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что бои настолько плотные, что противник может находиться в соседнем подъезде. Автор американского издания Newsweek Элли Кук рассказывает о плачевной ситуации для украинских войск в городе, говоря также о постепенном выходе боевиков. Со ссылкой на украинские источники она пишет, что российские бойцы массово применяют артиллерию, а потом проводят штурмовые действия малыми группами. Это и неудивительно, ведь никто, кроме киевских властей, не хочет терять бойцов в «мясных штурмах».

Минирование Белгородской области

ВСУ разбросали по ряду населённых пунктов Белгородской области мины «Лепесток». Минирование производилось при помощи БПЛА. Из-за угрозы мирному населению пришлось перекрыть несколько трасс, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди местных жителей есть первые случаи встречи с минами. У села Красный Октябрь подорвался автомобиль, но никто не пострадал.

Макет противопехотной мины «Лепесток», применяемый Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Фото © ТАСС / Zuma

ВСУ собираются наступать на Санкт-Петербург

— Будет крупномасштабное наступление не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области, — сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Welt.

Как ВСУ собираются наступать на Санкт-Петербург или Москву, Подоляк не пояснил, но отметил, что для этого нужно разрешение западных стран бить вглубь России. Безусловно, таким планам, если таковые вообще есть, не суждено сбыться. Во-первых, у украинских подразделений нехватка личного состава. Во-вторых, операция в Курской области показала, что продвижение невозможно. «По всей видимости, нынешним руководителям в Киеве поставлена задача расшибить Украину об Россию полностью», — реагируют «Два майора».

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Авторы Даниил Черных