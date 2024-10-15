Пленный айдаровец* ошарашил Алаудинова неожиданной просьбой
Пленный боец нацбата «Айдар»* попросил взять его в «Ахмат» и дать гражданство РФ
Солдат ВСУ, проходивший службу в украинском нацбатальоне «Айдар»*, Владимир Зайченко записал видеообращение, в котором попросил генерал-майора Апти Алаудинова взять его в ряды спецназа «Ахмат». Об этом в своём телеграм-канале сообщил сам заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
Солдат ВСУ просится в «Ахмат». Видео © Telegram / Апти Алаудинов
«Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — заявил украинец.
Пленный также сообщил, что раньше являлся военнослужащим батальона «Айдар»*
Солдаты ВСУ, понимая, что руководство занимается их истреблением, стараются избежать участи с помощью дезертирства, случаи которого приобретают массовый характер. Доволен один лишь Владимир Зеленский, заявляющий, что его армия продолжает удерживать позиции, отбивая атаки ВС РФ одну за другой. Тем временем военная авантюра Украины под Курском унесла жизни уже более 22,5 тысячи солдат украинской армии.
*Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.
Telegram / Апти Алаудинов