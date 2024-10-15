Пленный айдаровец* ошарашил Алаудинова неожиданной просьбой

Солдат ВСУ, проходивший службу в украинском нацбатальоне «Айдар»*, Владимир Зайченко записал видеообращение, в котором попросил генерал-майора Апти Алаудинова взять его в ряды спецназа «Ахмат». Об этом в своём телеграм-канале сообщил сам заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Солдат ВСУ просится в «Ахмат». Видео © Telegram / Апти Алаудинов

«Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе «Ахмат», — заявил украинец.

Пленный также сообщил, что раньше являлся военнослужащим батальона «Айдар»*