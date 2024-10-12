Алаудинов рассказал о подвиге 19-летнего бойца и его командира под Курском

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге наших бойцов в Курской области. Почти месяц командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний боец Алексей Сибиряков пробыли в тылу врага.

«Их действия в тылу врага на протяжении двух месяцев говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать свою страну. Подобные истории вдохновляют и показывают, насколько важны смелость и самоотверженность в сложные времена», — заявил Алаудинов.

Командир был тяжело ранен в ногу в начале августа. На протяжении двух месяцев Абдурахманов и Сибиряков были вынуждены прятаться и постоянно перемещаться, однако им удалось выбраться живыми.