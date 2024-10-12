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12 октября, 16:56

Алаудинов рассказал о подвиге 19-летнего бойца и его командира под Курском

Алаудинов рассказал, как бойцы ВС РФ месяц были в тылу противника под Курском

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге наших бойцов в Курской области. Почти месяц командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний боец Алексей Сибиряков пробыли в тылу врага.

«Их действия в тылу врага на протяжении двух месяцев говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать свою страну. Подобные истории вдохновляют и показывают, насколько важны смелость и самоотверженность в сложные времена», — заявил Алаудинов.

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Командир был тяжело ранен в ногу в начале августа. На протяжении двух месяцев Абдурахманов и Сибиряков были вынуждены прятаться и постоянно перемещаться, однако им удалось выбраться живыми.

Ранее попавший в плен боец украинской армии отказался возвращаться на родину. Российские морпехи оказали ему первую медицинскую помощь. Троих его сослуживцев ликвидировали, а ещё троих взяли в плен.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Полина Никифорова
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