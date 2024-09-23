«Очень много отказников»: Волна дезертирства охватила ряды ВСУ под Курском
РИАН: В оставшихся под Курском подразделениях ВСУ нарастает волна дезертирства
В нескольких спецподразделениях ВСУ, которые продолжают оставаться в Курской области, нарастает волна дезертирства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Уже очень много отказников. <...> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — сказал собеседник агентства.
Тем временем потери ВСУ в боях в курском приграничье превысили 16 тысяч военных. Противник также лишился множества техники. В частности, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров и 797 боевых бронированных машин.
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