«Очень много отказников»: Волна дезертирства охватила ряды ВСУ под Курском

В нескольких спецподразделениях ВСУ, которые продолжают оставаться в Курской области, нарастает волна дезертирства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Уже очень много отказников. <...> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — сказал собеседник агентства.