Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 12:09

«Очень много отказников»: Волна дезертирства охватила ряды ВСУ под Курском

РИАН: В оставшихся под Курском подразделениях ВСУ нарастает волна дезертирства

В нескольких спецподразделениях ВСУ, которые продолжают оставаться в Курской области, нарастает волна дезертирства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Уже очень много отказников. <...> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — сказал собеседник агентства.

Тем временем потери ВСУ в боях в курском приграничье превысили 16 тысяч военных. Противник также лишился множества техники. В частности, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров и 797 боевых бронированных машин.

«Азов»* показательно казнил на построении дезертиров и офицера
«Азов»* показательно казнил на построении дезертиров и офицера
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров