Показательный расстрел устроили боевики националистического полка «Азов»*. Они уничтожили своих же солдат, которые дезертировали с позиций в районе населённого пункта Невское в ЛНР. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«Во временно оккупированном населённом пункте ЛНР Невское националисты из «Азова»* провели перед строем показательную казнь. Было расстреляно пять военнослужащих 12-й бригады спецназначения «Азов»*, которые самовольно покинули позиции и попытались сбежать с передовой», — сообщил Марочко.

С помощью такого ужасающего шага командиры Украины решили возобновить борьбу с повальным дезертирством ВСУ. По словам Марочко, боевики также казнили офицера, который ослушался приказа своего командования.

Ранее Life.ru сообщил о том, что армия России смогла уничтожить восемь бригад украинской армии, среди которых были и бойцы спецназа «Азов»*. Украина в результате боя потеряла 430 человек. Также были разрушены семь складов с боекомплектом ВСУ, три станции РЭБ и одна станция контрбатарейной борьбы.