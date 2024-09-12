Палачи из «Азова»*, убившие двух мариупольцев, получили суровые сроки
Двум «азовцам»*, убившим жителей Мариуполя, дали по 27 лет «строгача»
Военнослужащие «Азова»*, получившие приговоры за военные преступления. Обложка © Telegram / СК России
Двум бойцам батальона «Азов»*, по вине которых погибли гражданские лица, вынесли приговор. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.
Фрагменты допроса и следственных действий с военнослужащими батальона «Азов»*. Видео © СК РФ
Евгению Назаровскому (позывной «Каен») и Михаилу Суханюку («Думкан»), проходившим службу в войсковой части 3057 национальной гвардии Украины батальона «Азов»*, вынесли обвинительный приговор в Верховном суде Народной Донецкой Республики. Им вменяли жестокое обращение с гражданским населением, убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам идеологической или политической ненависти.
Сообщается, что 4 марта 2022 года, находясь на территории Мариуполя, командир миномётного подразделения для устрашения населения приказал открыть огонь по домам и социально значимым объектам гражданской инфраструктуры.
Назаровский и Суханюк согласились исполнить жестокий приказ, обстреляв округу из миномета 2М12 «Сани» калибром 120 миллиметров. В результате их действий две гражданские 1960 и 1968 года получили тяжёлые ранения и скончались.
Оба украинский бойца признали вину и раскаялись в содеянном, их приговорили к 27 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Командиру подразделения заочно назначили приговор в виде пожизненного. Его также объявили в международный розыск.
Ранее Life.ru сообщал, что в боях у Часового Яра был убит «азовец»* Денис Павлусь. Военнослужащий достаточно известен на Украине, ведь его лично награждал Зеленский.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.