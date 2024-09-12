Палачи из «Азова»*, убившие двух мариупольцев, получили суровые сроки

Двум бойцам батальона «Азов»*, по вине которых погибли гражданские лица, вынесли приговор. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

Евгению Назаровскому (позывной «Каен») и Михаилу Суханюку («Думкан»), проходившим службу в войсковой части 3057 национальной гвардии Украины батальона «Азов»*, вынесли обвинительный приговор в Верховном суде Народной Донецкой Республики. Им вменяли жестокое обращение с гражданским населением, убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам идеологической или политической ненависти.

Сообщается, что 4 марта 2022 года, находясь на территории Мариуполя, командир миномётного подразделения для устрашения населения приказал открыть огонь по домам и социально значимым объектам гражданской инфраструктуры.

Назаровский и Суханюк согласились исполнить жестокий приказ, обстреляв округу из миномета 2М12 «Сани» калибром 120 миллиметров. В результате их действий две гражданские 1960 и 1968 года получили тяжёлые ранения и скончались.