Перебравшийся в Курск украинец помогал «Азову»* сбивать российские беспилотники

Житель Курска собрал зенитный прожектор для обнаружения беспилотников и передал его бойцам нацбатальона «Азов»*. Его «помощь» не осталась без внимания российских спецслужб: накануне он был задержан. По данным РИА «Новости», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования.

По данным агентства, 45-летний уроженец Черниговской области Украины Виталий Р. самостоятельно вышел на представителя полка и предложил ему самодельный прожектор для обнаружения дронов. Разработку он выслал из Курска в Киев через Литву. «Азовцы»* «подарок» оценили и попросили ещё, чтобы сбивать российские беспилотники над Киевом.

Кроме этого уроженец Украины научил представителей полка собирать такие же прожекторы: для их изготовления он лично закупал комплектующие из Китая на собственные средства. Уже после задержания мужчина признался, что знал о том, что нарушает закон, однако намеренно пошёл на преступление.

Ранее стало известно о предателе из Крыма, который фотографировал противовоздушную оборону РФ. 23-летний россиянин по заданию Киева собирал данные о дислокации средств ПВО на территории полуострова. Теперь ему грозит пожизненное наказание за госизмену.