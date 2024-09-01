В Часовом Яре убит азовец*, которого лично награждал Зеленский

Под Часовым Яром убит военнослужащий нацбата «Азов»*, уроженец Аляски Денис Павлусь. Об этом пишут на общественном форуме украинского города Ровно. По информации от российских телеграм-каналов, азовца застрелил снайпер ВС РФ.

«Ликвидирован Денис Павлусь, родился на Аляске, США <...> Из Азова*, получил медаль "За звитягу" из рук Зеленского в июле 2024 года <...> Буквально на днях прилетела пуля снайпера в Часовом Яре», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как под Часовым Яром был уничтожен ещё один известный боец ВСУ — один из главных разведчиков ВС Незалежной Феликс Баранецкий. Детали его гибели не оглашались.