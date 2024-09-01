В Часовом Яре убит азовец*, которого лично награждал Зеленский
Под Часовым Яром ликвидирован боец «Азова»* Денис Павлусь
Убитый под Часовым Яром военнослужащий «Азова»* Денис Павлусь. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Общественный форум Ровно
Под Часовым Яром убит военнослужащий нацбата «Азов»*, уроженец Аляски Денис Павлусь. Об этом пишут на общественном форуме украинского города Ровно. По информации от российских телеграм-каналов, азовца застрелил снайпер ВС РФ.
«Ликвидирован Денис Павлусь, родился на Аляске, США <...> Из Азова*, получил медаль "За звитягу" из рук Зеленского в июле 2024 года <...> Буквально на днях прилетела пуля снайпера в Часовом Яре», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как под Часовым Яром был уничтожен ещё один известный боец ВСУ — один из главных разведчиков ВС Незалежной Феликс Баранецкий. Детали его гибели не оглашались.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.