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1 сентября, 13:47

В Часовом Яре убит азовец*, которого лично награждал Зеленский

Под Часовым Яром ликвидирован боец «Азова»* Денис Павлусь

Убитый под Часовым Яром военнослужащий «Азова»* Денис Павлусь. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Общественный форум Ровно

Убитый под Часовым Яром военнослужащий «Азова»* Денис Павлусь. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Общественный форум Ровно

Под Часовым Яром убит военнослужащий нацбата «Азов»*, уроженец Аляски Денис Павлусь. Об этом пишут на общественном форуме украинского города Ровно. По информации от российских телеграм-каналов, азовца застрелил снайпер ВС РФ.

«Ликвидирован Денис Павлусь, родился на Аляске, США <...> Из Азова*, получил медаль "За звитягу" из рук Зеленского в июле 2024 года <...> Буквально на днях прилетела пуля снайпера в Часовом Яре», — говорится в публикации.

"Не хочу быть убитым": Прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России
"Не хочу быть убитым": Прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России

Ранее Life.ru рассказывал о том, как под Часовым Яром был уничтожен ещё один известный боец ВСУ — один из главных разведчиков ВС Незалежной Феликс Баранецкий. Детали его гибели не оглашались.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Юрий Лысенко
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