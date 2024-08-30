ВСУ сталкиваются с нарастающей проблемой массового дезертирства, которое приобрело катастрофические масштабы. С начала специальной военной операции на Украине возбуждено более 63 тысяч дел, связанных с бегством солдат. Только за первое полугодие 2024 года число таких дел превысило 30 тысяч, что втрое больше, чем за весь 2022 год. Эксперты полагают, что реальные цифры могут быть значительно выше.

О ситуации в ВСУ на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, украинская власть способна удерживать своих граждан на фронте лишь силой и угрозами, при этом полагаясь на поставки западного оружия и помощь иностранных инструкторов и наёмников.

Политик также отметил, что после неудачи контрнаступления в прошлом году, ВСУ оказались безоружными и полностью зависят от западных поставок.

«И они по-прежнему поступают. Хотя Украина для Запада стала чем-то вроде чемодана без ручки, бросать его США и их сателлиты пока не готовы. <…> Без накачки западным оружием Украина давно прекратила бы воевать», — добавил российский дипломат.