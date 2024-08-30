Польша приняла неожиданное решение по Украине и расстроила Киев
Минобороны Польши не станет принимать участие в обучении военных ВСУ на Украине
Здание Минобороны Польши. Обложка © Wikipedia / Gnesener1900
Польша не станет принимать участие в организации обучения ВСУ на территории Украины. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, информацию передаёт «Польское телевидение».
«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — сказал он.
Он добавил, что Польша согласна на проведение обучения исключительно на территории Европейского союза. Варшава считает данный способ более эффективным.
Напомним, ранее Жозеп Боррель призвал государства ЕС полностью снять ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по России. По словам политика, системы, переданные украинским войскам, «должны использоваться полностью». В Госдуме считают, что мнение Борреля является безответственным и чудовищным по своим последствиям.