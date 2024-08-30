Польша приняла неожиданное решение по Украине и расстроила Киев

Польша не станет принимать участие в организации обучения ВСУ на территории Украины. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, информацию передаёт «Польское телевидение».

«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — сказал он.