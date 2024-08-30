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Регион
30 августа, 14:55

В ЕС отказались обучать ВСУ на территории Украины

Боррель: Министры обороны ЕС отказались посылать инструкторов на Украину

Европейские инструкторы не станут обучать бойцов ВСУ на территории Украины. Однако подготовка будет проводиться максимально близко к стране, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

«Мы подробно обсудили это и решили, что обучение не будет проходить на Украине, а как можно ближе к территории Украины», — сказал Боррель.

Также Боррель отметил, что в Киеве создадут небольшой координационный центр, который будет контролировать обучение украинских солдат. К концу года планируют подготовить ещё 15 тысяч человек. Помимо того, в столице Незалежной планируют открыть офис оборонных инноваций. Главная цель данного учреждения — интеграция оборонного сектора Украины в промышленность Евросоюза.

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Напомним, ранее Жозеп Боррель призвал государства ЕС полностью снять ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по России. По словам политика, системы, переданные украинским войскам, «должны использоваться полностью». В Госдуме считают, что мнение Борреля является безответственным и чудовищным по своим последствиям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shocky

Николай Рюмин
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