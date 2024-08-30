В ЕС отказались обучать ВСУ на территории Украины

Европейские инструкторы не станут обучать бойцов ВСУ на территории Украины. Однако подготовка будет проводиться максимально близко к стране, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

«Мы подробно обсудили это и решили, что обучение не будет проходить на Украине, а как можно ближе к территории Украины», — сказал Боррель.