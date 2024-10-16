Российские войска освободили Красный Яр и Невское
Российские войска освободили населённый пункт Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.
Красный Яр взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», а подразделения группировки войск «Запад» освободили Невское.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска героическими усилиями выбивают ВСУ из Дзержинска (украинское название — Торецк), освобождено уже больше двух третей территории города. Пушилин выразил надежду, что в обозримом будущем город будет освобождён.
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Минобороны России