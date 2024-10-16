Российские войска освободили населённый пункт Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км

ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска героическими усилиями выбивают ВСУ из Дзержинска (украинское название — Торецк), освобождено уже больше двух третей территории города. Пушилин выразил надежду, что в обозримом будущем город будет освобождён.