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16 октября, 09:09

Российские войска освободили Красный Яр и Невское

Российские войска освободили населённый пункт Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

Красный Яр взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», а подразделения группировки войск «Запад» освободили Невское.

ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км
ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска героическими усилиями выбивают ВСУ из Дзержинска (украинское название — Торецк), освобождено уже больше двух третей территории города. Пушилин выразил надежду, что в обозримом будущем город будет освобождён.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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