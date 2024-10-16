В Молдавии нашли обломки украинской ракеты американского происхождения

Украинская зенитная ракета снова упала на территории Молдавии. По данным местного портала NordNews, обломки были найдены возле села Ленкауцы Окницкого района. Это север страны, как раз на границе с Украиной.

Очевидцы сняли украинскую ракету, упавшую на севере Молдавии. Фото © Х / NordNews

Надписи на латинице на этот раз не позволяют обвинить Россию. Фото © Х / NordNews

Официальной информации об инциденте пока нет. Журналисты портала предполагают, что ракета, вероятнее всего, была запущена украинской стороной, чтобы сбить беспилотники «Шахед», запущенные ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Ракета, по предварительным данным, американского происхождения. Это может быть хвостовая часть снаряда AIM-120 AMRAAM. Она используется ВВС Украины на ЗРК NASAMS и на истребителях F-16.