Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе

В Министерстве обороны Молдавии опровергли сведения о том, что воздушное пространство страны нарушили три российские ракеты из Чёрного моря.

"Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Чёрного моря", — цитирует ведомство портал Deschide.md.

В молдавском Минобороны указали, что несколько местных телеграм-каналов ранее сообщили о трёх российских ракетах, которые якобы пересекли воздушное пространство Молдавии утром 9 марта.

В ведомстве сообщили, что следят за ситуацией в воздушном пространстве страны, чтобы избежать рисков для граждан. Жителей республики попросили получать информацию из надёжных источников.