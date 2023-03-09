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9 марта, 10:02

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о российских ракетах в небе

В Министерстве обороны Молдавии опровергли сведения о том, что воздушное пространство страны нарушили три российские ракеты из Чёрного моря.

"Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Чёрного моря", — цитирует ведомство портал Deschide.md.

В молдавском Минобороны указали, что несколько местных телеграм-каналов ранее сообщили о трёх российских ракетах, которые якобы пересекли воздушное пространство Молдавии утром 9 марта.

В ведомстве сообщили, что следят за ситуацией в воздушном пространстве страны, чтобы избежать рисков для граждан. Жителей республики попросили получать информацию из надёжных источников.

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Ранее Лайф писал о том, что молдавская оппозиционная партия "Шор" предложила провести референдум по вопросу переименования национального языка в румынский.

Обложка ©

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Илья Суриков
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