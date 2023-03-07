"Полетела, куда надо": Лукашенко сообщил об успешных испытаниях белорусской ракеты для ЗРК "Бук"
Лукашенко: Белоруссия испытала собственную ракету для ЗРК "Бук"
Белоруссия провела успешное испытание собственной ракеты для комплекса "Бук". Об этом, как пишет БелТА, президент страны Александр Лукашенко сообщил на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу.
Испытания белорусской ракеты 9М318 для ЗРК "Бук". Видео © t.me / vpkgovby
"Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему противовоздушному комплексу. Полетела, куда надо, и сделала всё, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", — сказал Лукашенко, обращаясь к военнослужащим страны.
Тем временем Госкомвоенпром республики сообщил, что применение зенитной управляемой ракеты 9М318 позволяет расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км, а также увеличить парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет.
Ранее Лукашенко назвал звеньями одной цепи теракт в Брянской области и диверсию на аэродроме под Минском. По словам белорусского президента, в Киеве пошли на это, чтобы показать Западу, на что они ещё способны, и получить финансирование.
t.me / vpkgovby