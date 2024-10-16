Офицер ВСУ на Запорожском направлении фронта перешёл на сторону России и передал данные о командном пункте и позициях украинских войск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Показательный случай произошёл на Степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешёл на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Владимира Зеленского», — обратил внимание Рогов в беседе с РИА «Новости».

Украинский офицер указал российским военным на место размещения командного пункта ВСУ и их позиции, после чего по ним был нанесён удар. Рогов добавил, что всё больше бойцов ВСУ начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины — смертоносное чужеродное тело и от него нужно как можно быстрее избавиться.