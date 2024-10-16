Украинский офицер перешёл на нашу сторону с подарком – координатами логова командиров ВСУ
Офицер ВСУ перешёл на сторону РФ и передал данные о командном пункте для удара
Офицер ВСУ на Запорожском направлении фронта перешёл на сторону России и передал данные о командном пункте и позициях украинских войск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Показательный случай произошёл на Степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешёл на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Владимира Зеленского», — обратил внимание Рогов в беседе с РИА «Новости».
Украинский офицер указал российским военным на место размещения командного пункта ВСУ и их позиции, после чего по ним был нанесён удар. Рогов добавил, что всё больше бойцов ВСУ начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины — смертоносное чужеродное тело и от него нужно как можно быстрее избавиться.
Это не первый случай перехода украинских военных на сторону Армии России. Ранее уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.
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