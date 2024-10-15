Пятеро бойцов ВСУ, осуждённых на Украине за изнасилования, сдались в плен в Курской области во время первого боя. Видео с пленными опубликовал канал «Работайте, братья!».

«Ну и ну. Целое петушиное отделение отправили», — сказал автор видео за кадром, когда услышал вменяемые им статьи.

Солдаты рассказали, что находились в местах лишения свободы, когда им предложили подписать контракт с украинской армией и отправится на фронт. Бойцы служили в отделении 80-й бригады ВСУ. Они сдались в плен российским морпехам 810-й бригады. Как отметил наш военный, командование специально отправило их в самую гущу в качестве «мяса» и живого щита.