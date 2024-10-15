В Курской области 5 бойцов-насильников ВСУ сдались в плен при первой же схватке
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Пятеро бойцов ВСУ, осуждённых на Украине за изнасилования, сдались в плен в Курской области во время первого боя. Видео с пленными опубликовал канал «Работайте, братья!».
«Ну и ну. Целое петушиное отделение отправили», — сказал автор видео за кадром, когда услышал вменяемые им статьи.
Солдаты рассказали, что находились в местах лишения свободы, когда им предложили подписать контракт с украинской армией и отправится на фронт. Бойцы служили в отделении 80-й бригады ВСУ. Они сдались в плен российским морпехам 810-й бригады. Как отметил наш военный, командование специально отправило их в самую гущу в качестве «мяса» и живого щита.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его забрали на фронт без трёх пальцев, несмотря на то, что ему нечем нажимать на курок. Юношу заманили военкомат под предлогом «обновления данных». Перед отправкой на передовую никого не смутил тот факт, что он физически не может справляться с оружием.