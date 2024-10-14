Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его забрали на фронт без трёх пальцев, несмотря на то, что ему нечем даже нажимать на курок. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По словам Гаврошенко, его заманили в военкомат под предлогом «обновления данных». Когда он всё-таки туда приехал, чтобы пройти медкомиссию, его сразу начали готовить к отправке на фронт. Никого абсолютно не смутил тот факт, что на правой руке у него нет трёх пальцев, из-за чего он чисто физически не может держать в руках оружие.