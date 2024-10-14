В плен Армии России попал мобилизованный украинец, которому нечем нажимать на курок
Пленный солдат ВСУ рассказал, что его мобилизовали без трёх пальцев на руке
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его забрали на фронт без трёх пальцев, несмотря на то, что ему нечем даже нажимать на курок. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам Гаврошенко, его заманили в военкомат под предлогом «обновления данных». Когда он всё-таки туда приехал, чтобы пройти медкомиссию, его сразу начали готовить к отправке на фронт. Никого абсолютно не смутил тот факт, что на правой руке у него нет трёх пальцев, из-за чего он чисто физически не может держать в руках оружие.
Он обвинил по всем правительство, которое хочет «поиграть в войнушку», указав на то, что сытые сотрудники ТЦК, у которых «ряха в одёжу не влезает» отправляют на фронт молодых парней и рабочих. Гаврошенко призвал всех, кого ещё не затащили на фронт, давать отпор ТЦК и уносить от них ноги, чтобы не оказаться на поле боя.
Мобилизационный ресурс Украины стремительно сокращается вместе с населением страны, которой пророчат демографический коллапс. Виной всему этому правительство, которое продолжает бросать в топку украинцев, лишь бы война могла продолжаться, а Зеленский мог дальше восседать на Банковой. Ранее пленный солдат ВСУ призвал всех мобилизованных сбегать с поля боя, поскольку только так у них появятся шансы выжить.
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