Демографическая катастрофа: Население Украины движется к полному исчезновению

Численность украинского населения продолжит стремительное падение при сохранении нынешних тенденций. По прогнозам института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Незалежной, к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.

«Численность населения Украины к 2041 году может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году — до 25,2 миллиона человек», — сказано в постановлении кабмина государства, опубликованном 2 октября.