Демографическая катастрофа: Население Украины движется к полному исчезновению
Институт демографии: Население Украины сократится до 25 миллионов к 2051 году
Численность украинского населения продолжит стремительное падение при сохранении нынешних тенденций. По прогнозам института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Незалежной, к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.
«Численность населения Украины к 2041 году может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году — до 25,2 миллиона человек», — сказано в постановлении кабмина государства, опубликованном 2 октября.
Правительство Незалежной уверено, что такая тенденция спровоцирована продолжающимся конфликтом, высокой смертностью, низкой рождаемостью и массовой миграцией. С целью исправить положение кабмин анонсировал создание профильной комиссии, которой предстоит выработать меры по каждому из пунктов.
Не менее радужными прогнозами располагает и ООН. Специалисты Организации подсчитали, что к 2100 году население Украины составит всего лишь 15 миллионов человек. Учитывая ту мясорубку под Курском, в которую Владимир Зеленский бросает все резервы ВСУ ради «показухи» перед Западом, эти оценки вполне реальны.
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