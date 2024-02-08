На Украине назревает конфликт между ВСУ и гражданским населением, не желающим отправляться на фронт. Тем временем солдаты в окопах, как пишет в статье для британского журнала The Spectator журналистка Светлана Моренец, не понимают, почему так необходимое подкрепление не прибывает в больших количествах.

"Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо. Солдаты не могут понять, почему это должна быть только их война", — отмечает автор.

В свою очередь гражданское население всё это время надеялось, что сможет избежать участия в конфликте, отлынивая от мобилизации. Так, по меньшей мере 25 тысяч мужчин призывного возраста покинули страну, а ещё более 18 тысяч уклонистов поймали на границе.

Указывается, что призыв рассматривается всеми как "билет в один конец", так как окопы можно покинуть либо в результате ранения, либо в случае гибели. Такое отношение властей к армии привело не только к истощению ВСУ, но и к замкнутому кругу, в котором конфликт между военными и гражданскими только нарастал.

"Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать и тем острее нехватка личного состава", — подчеркнула Моренец.