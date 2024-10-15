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15 октября, 09:20

Алаудинов увидел руку Киева за фейком о расстреле 9 бойцов ВСУ при сдаче в плен под Курском

Алаудинов опроверг фейк о якобы расстреле пленных бойцов ВСУ под Курском

Сообщения украинских СМИ о расстреле военных ВСУ в Курской области при сдаче в плен являются фейком. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он уверен, что такие данные в Киеве распространяют специально для того, чтобы украинские бойцы не сдавались в плен, поскольку многие солдаты ВСУ «бросают позиции и бегут». Солдаты просто находятся на фронте без сил и уже «хотят сдаться», говорит генерал.

«Это всё морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они (командование Прим. Life.ru) должны делать всё, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв Live», комментируя появившуюся информацию.

Также он отметил, что военные ВСУ частенько принимают решение о сдаче в плен.

Российские дроны сняли на видео, как заградотряды ВСУ расстреливают солдат
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Ранее украинские паблики и СМИ начали активно распространять информацию о якобы расстреле 9 пленных солдат ВСУ российскими военными. Авторы фейка обвиняли Армию РФ в жестокости, удобно забыв о том, что не так давно пленный боец ВСУ сознался в чудовищном убийстве трёх российских военнопленных по приказу командира.

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Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Наталья Афонина
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