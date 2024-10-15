Алаудинов увидел руку Киева за фейком о расстреле 9 бойцов ВСУ при сдаче в плен под Курском

Сообщения украинских СМИ о расстреле военных ВСУ в Курской области при сдаче в плен являются фейком. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он уверен, что такие данные в Киеве распространяют специально для того, чтобы украинские бойцы не сдавались в плен, поскольку многие солдаты ВСУ «бросают позиции и бегут». Солдаты просто находятся на фронте без сил и уже «хотят сдаться», говорит генерал.

«Это всё морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они (командование — Прим. Life.ru) должны делать всё, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв Live», комментируя появившуюся информацию.

Также он отметил, что военные ВСУ частенько принимают решение о сдаче в плен.