Российские десантники разгромили очередной танк Leopard на границе Курской области

Российские десантники, входящие в группировку войск «Север», уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежащий украинской бронегруппе, на границе Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева» в беседе с РИА «Новости».

«Процесс классический: вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк», — прокомментировал боец.

По его словам, техника была обнаружена разведчиками в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область). После передачи координат танка артиллеристы успешно уничтожили его с помощью четырёх снарядов. Инцидент показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта, и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.