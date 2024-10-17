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17 октября, 04:30

Российские десантники разгромили очередной танк Leopard на границе Курской области

Российские десантники, входящие в группировку войск «Север», уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежащий украинской бронегруппе, на границе Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева» в беседе с РИА «Новости».

«Процесс классический: вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк», — прокомментировал боец.

По его словам, техника была обнаружена разведчиками в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область). После передачи координат танка артиллеристы успешно уничтожили его с помощью четырёх снарядов. Инцидент показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта, и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.

Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией
Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией

Ранее ВСУ потеряли более ещё один Leopard в зоне группировки «Центр» ВС РФ. Помимо танка, украинская армия потеряла шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Анатолий Цейко
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