Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией
Defense News: Производитель Leopard 2A6 не обеспокоен захватом танка РФ в ходе СВО
Подбитый немецкий танк Leopard привезли на Уралвагонзавод. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод — УВЗ
Франко-германский консорциум KNDS, производящий танки Leopard, не проявляет беспокойства по поводу захвата Россией модификации Leopard 2A6 в зоне специальной военной операции. Об этом заявил представитель компании изданию Defense News.
Он считает, что копирование танка является сложной задачей, и у России, вероятно, уже есть значительная информация о модели.
Однако, представитель допустил, что изучение захваченного танка может дать российским специалистам новые сведения о модификации Leopard. Также он отметил, что не существует так называемой «экспортной версии» танка — все заказы адаптируются под конкретные требования заказчиков.
Ранее в США проявили обеспокоенность фактом захвата Leopard 2A6 российскими военными. Подбитый немецкий танк доставили с зоны СВО на Уралвагонзавод и уже начали препарировать.