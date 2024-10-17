Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией

Франко-германский консорциум KNDS, производящий танки Leopard, не проявляет беспокойства по поводу захвата Россией модификации Leopard 2A6 в зоне специальной военной операции. Об этом заявил представитель компании изданию Defense News.

Он считает, что копирование танка является сложной задачей, и у России, вероятно, уже есть значительная информация о модели.