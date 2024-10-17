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17 октября, 01:25

Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией

Defense News: Производитель Leopard 2A6 не обеспокоен захватом танка РФ в ходе СВО

Подбитый немецкий танк Leopard привезли на Уралвагонзавод. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод — УВЗ

Подбитый немецкий танк Leopard привезли на Уралвагонзавод. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод — УВЗ

Франко-германский консорциум KNDS, производящий танки Leopard, не проявляет беспокойства по поводу захвата Россией модификации Leopard 2A6 в зоне специальной военной операции. Об этом заявил представитель компании изданию Defense News.

Он считает, что копирование танка является сложной задачей, и у России, вероятно, уже есть значительная информация о модели.

Однако, представитель допустил, что изучение захваченного танка может дать российским специалистам новые сведения о модификации Leopard. Также он отметил, что не существует так называемой «экспортной версии» танка — все заказы адаптируются под конкретные требования заказчиков.

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Ранее в США проявили обеспокоенность фактом захвата Leopard 2A6 российскими военными. Подбитый немецкий танк доставили с зоны СВО на Уралвагонзавод и уже начали препарировать.

Анатолий Цейко
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