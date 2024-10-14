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14 октября, 07:18

«Всё кончено!» Украину объявили побеждённой без новых немецких танков Leopard

Бизнесмен Дотком фразой «всё кончено» отреагировал на отказ ФРГ помогать Украине

Отказ Берлина отправлять ВСУ тяжёлую военную технику стал серьёзным ударом по позициям Украины. Незалежная уже проиграл войну, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Всё кончено. ФРГ прекращает военную помощь Украине, поскольку её армия больше не в состоянии начать наступление. Она проиграла войну», — поделился немецко-финский бизнесмен своей точкой зрения на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Напомним, журнал Bild со ссылкой на документ министерства обороны ФРГ пишет, что после отправки 18 танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин. Не видать ВСУ и техники пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и другого военного оборудования из Германии. Также Берлин отказался согласовать поставки дальнобойных ракет Taurus.

Российские спецы приступили к препарированию ещё одного вывезенного с СВО танка Leopard
Российские спецы приступили к препарированию ещё одного вывезенного с СВО танка Leopard
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Андрей Бражников
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