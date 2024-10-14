«Всё кончено. ФРГ прекращает военную помощь Украине, поскольку её армия больше не в состоянии начать наступление. Она проиграла войну» , — поделился немецко-финский бизнесмен своей точкой зрения на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Напомним, журнал Bild со ссылкой на документ министерства обороны ФРГ пишет, что после отправки 18 танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин. Не видать ВСУ и техники пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и другого военного оборудования из Германии. Также Берлин отказался согласовать поставки дальнобойных ракет Taurus.